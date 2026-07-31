Программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» прошла в Нижнем Новгороде

Кроме того, участники присоединились к добровольческой акции «Доброслужащий», где изготовили сухие души для бойцов СВО. Также был проведен квиз «ГосСтарт», созданный для повышения уровня знаний в области государственного и муниципального управления, повышение вовлеченности в профессию и чувства сопричастности к истории Отечества через интерактивные задания.