Программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» прошла в Нижнем Новгороде

С 28 по 30 июля в нижегородском Центре обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» состоялась образовательная программа для специалистов кадровых служб «Ключевые компетенции в работе с персоналом». Событие организовал проект Росмолодежи — Центр «ГосСтарт». В программе поучаствовали 120 представителей кадровых подразделений федеральных органов исполнительной власти, региональных администраций и органов местного самоуправления из разных российских регионов.
Программа прошла с июня по июль в смешанном формате. Ее главная цель — развитие профессиональных компетенций в сфере управления персоналом и повышение эффективности работы кадровых служб на государственной и муниципальной службе.
«Грамотная кадровая политика — это основа эффективной работы всей системы государственного и муниципального управления. Программа “Ключевые компетенции в работе с персоналом” позволяет HR-специалистам не только освоить передовые методики, но и выработать единые подходы к привлечению и удержанию молодых кадров на службе», — подчеркнула сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина.
В течение трех дней участники проходили интенсивное обучение, в том числе мастер-классы, тренинги, групповую работу и стратегические сессии. Вопросам адаптации сотрудников, проведению собеседований, построению сильного HR-бренда, корпоративной культуре, а также современным цифровым инструментам было уделено особое внимание.
Кроме того, участники присоединились к добровольческой акции «Доброслужащий», где изготовили сухие души для бойцов СВО. Также был проведен квиз «ГосСтарт», созданный для повышения уровня знаний в области государственного и муниципального управления, повышение вовлеченности в профессию и чувства сопричастности к истории Отечества через интерактивные задания.
После трехдневного обучения участники защитили групповые проекты по ключевым направлениям кадровой работы. В ходе работы они использовали полученные знания и цифровые инструменты — это позволило создать инициативы, готовые к внедрению в ведомствах.
По итогам программы все участники получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. На торжественной церемонии присутствовали депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Станкевич, министр кадровой политики Нижегородской области Роман Марков и проректор КУПНО, руководитель Круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО. СТАРТ» Мария Самоделкина.
Отмечается, что со 2 по 4 ноября на базе центра «ГосСтарт» состоится Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 49 ветеранов СВО прошли программу «Герои. Нижегородская область» в КУПНО.