Новостройки в Воронежской области дороже «вторички», но растут в цене медленнее

Однако если посмотреть на динамику, картина меняется. Индексы цен по отношению к первому кварталу 2026 года показали, что готовое жилье дорожает активнее: индекс на вторичном рынке составил 102,0% против 100,7% на первичном. Иными словами, цены на «вторичку» выросли на 2%, тогда как новостройки прибавили менее 1%.