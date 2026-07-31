В Большом Улуе мужчина получил 2 года за нападение на полицейского

В Большом Улуе Красноярского края суд вынес приговор местному жителю, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошел в начале года. Мужчину в состоянии опьянения доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Оперативный дежурный потребовал снять шнурки с обуви и брюк. Это стандартная мера безопасности. В ответ задержанный отказался выполнять требование и попытался выйти из следственной комнаты. Когда полицейский пресек попытку ухода, мужчина схватил его за форменную одежду, порвал ее и ударил ногой.
В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что схватился за рубашку случайно, а удар нанес рефлекторно. Однако видеозапись, показания потерпевшего и свидетелей подтвердили версию обвинения. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Это применение насилия в отношении представителя власти. Ему назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.