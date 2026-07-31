В Большом Улуе мужчина получил 2 года за нападение на полицейского

Инцидент произошел в начале года. Мужчину в состоянии опьянения доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Оперативный дежурный потребовал снять шнурки с обуви и брюк. Это стандартная мера безопасности. В ответ задержанный отказался выполнять требование и попытался выйти из следственной комнаты. Когда полицейский пресек попытку ухода, мужчина схватил его за форменную одежду, порвал ее и ударил ногой.