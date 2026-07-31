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Семья почти три месяца не могла забрать 91-летнюю блокадницу из пансионата в Петербурге

Родственники утверждают, что пенсионерку удерживали в учреждении, а вывезти ее удалось только после приезда журналистов.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге родственники 91-летней жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Овчинниковой почти три месяца не могли забрать ее из частного пансионата. Как сообщает 78.ru, пенсионерка оказалась в учреждении после того, как в мае ей стало плохо на улице.

После госпитализации женщину перевели в частный пансионат. Ее сын Константин узнал, где находится мать, лишь спустя две недели. По его словам, когда он пришел к ней домой, там уже находились посторонние люди.

Семья неоднократно пыталась вернуть пенсионерку, однако безуспешно. По словам родственников, женщина просила забрать ее только в сопровождении социальных работников, поскольку опасалась, что ее близкие могут пострадать.

— Ее состоянием пользовались. Она с нами боится ехать, потому что считает, что для нас будут какие-то негативные последствия, — рассказала невестка блокадницы Ирина.

В самом пансионате ситуацию объясняют иначе. Там утверждают, что Людмила Овчинникова поселилась у них добровольно, а интерес сына якобы связан с ее имуществом. При этом, как отмечает издание, сотрудники учреждения не предоставили документы, подтверждающие оказание услуг.

Забрать пенсионерку родственникам удалось только после того, как к пансионату приехали корреспонденты. Женщина написала заявление о расторжении договора в одностороннем порядке.

После случившегося сын блокадницы обратился в прокуратуру и Следственный комитет, а также подал иск в суд о признании матери недееспособной. На время разбирательства Людмила Овчинникова будет находиться в другом пансионате под наблюдением специалистов, пока родственники приводят в порядок ее квартиру.