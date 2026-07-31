Трамваи № 2 не отменят 1 августа в Нижнем Новгороде

В Центре развития транспортных систем сообщили, что 1 августа движение трамваев № 2 сохранится, но по сокращённому маршруту. Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на трамвайных путях на площади Сенной.
Изначально из‑за работ планировали полностью приостановить движение по Городскому кольцу, однако позднее решение скорректировали. В течение 1 августа трамваи будут следовать по схеме: Чёрный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина.
2 августа с 10:00 до 14:00 схема движения изменится: маршрут № 2 пройдёт по направлению Чёрный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина, уточнили в ЦРТС.
Ранее в Дзержинске нашли перевозчиков на пять автобусных маршрутов.