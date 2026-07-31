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У «Рыбной деревни» ограничили парковку, Дятлова прокомментировала ситуацию

Бросить машину на острове больше не получится.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде у «Рыбной деревни» ограничили возможность парковки. Вопрос подняли во время прямого эфира с главой администрации Еленой Дятловой, в четверг, 30 июля.

На дублирующей Октябрьскую дороге, где практически два десятка лет парковались водители, появились металлические трубы, ограничивающие стоянку.

По словам сити-менеджера, столбики поставлены в границах земельного участка, который предоставлен по договору аренды. Глава администрации сослалась на Гражданский кодекс РФ и пояснила, что арендатор участка имеет право закрыть доступ на него для третьих лиц.

«Он обозначил своё решение путём установки таких ограничителей, — сказала Дятлова. — То есть он ограничил пользование территорией делового центра “Рыбная деревня”».

По словам главы администрации, в данном случае устройства размещены не на городской территории общего пользования, а в границах участка, права на который переданы другому человеку. Поэтому в мэрии его действия считают правомерными.

В Калининграде утвердили стоимость парковочного абонемента и список стоянок.

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