В Пермском крае стало меньше пожаров и погибших при возгораниях

В Пермском крае за первые шесть месяцев 2026 года снизилось количество пожаров. По данным краевого Министерства территориальной безопасности, число возгораний сократилось на 5,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также уменьшилось количество пострадавших и погибших. Число жертв пожаров снизилось на 2,35%, а количество травмированных — на 11,41%.
На территориях, которые обслуживают подразделения Управления государственной противопожарной службы Пермского края, показатели оказались еще лучше. Там количество пожаров уменьшилось на 10,6%, а число погибших сократилось почти на четверть — на 23,8%.