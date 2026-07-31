В сквере Твери открылась новая спортивная площадка

Новая спортивная площадка открылась в сквере на улице Можайского в Твери в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом рассказал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в «Максе».
На территории пространства установили уличные тренажеры, турники, организовали зоны для разминки и активных игр. Заниматься там могут люди всех возрастов.
«Главное, что теперь не нужно далеко ехать: укрепить здоровье, зарядиться энергией и просто провести время с пользой можно рядом с домом. И это только начало! Сегодня завершается монтаж спортплощадки в Старице. А в ближайшие недели, до конца августа, откроется еще 8 таких же объектов: 3 — в областном центре и еще 5 — в Ржевском, Кимрском, Бежецком, Вышневолоцком и Бологовском округах», — отметил Виталий Королев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.