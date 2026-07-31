В сквере Твери открылась новая спортивная площадка

«Главное, что теперь не нужно далеко ехать: укрепить здоровье, зарядиться энергией и просто провести время с пользой можно рядом с домом. И это только начало! Сегодня завершается монтаж спортплощадки в Старице. А в ближайшие недели, до конца августа, откроется еще 8 таких же объектов: 3 — в областном центре и еще 5 — в Ржевском, Кимрском, Бежецком, Вышневолоцком и Бологовском округах», — отметил Виталий Королев.