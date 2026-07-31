В Москве пройдет фестиваль для ИТ-сообщества «ИТ-Пикник». Подробности

В течение дня на нескольких площадках пройдут лекции и дискуссии о разработках, инженерной продуктивности, создании цифровых продуктов и искусственном интеллекте. Отдельные лекции посвятят кибербезопасности, STEM-образованию и научно-популярным темам — от биологии и медицины до лингвистики и искусства. Лекции и дискуссии пройдут по восьми направлениям: «Инженерная продуктивность», «Бигтех в каске», «Генеративный ИИ», «От данных к решениям», «Продукты от и до», «Кибербезопасность», «Научпоп» и «Образование». Спикерами станут представители «Т-Банка» — организатора фестиваля, а также «Яндекса», Aviasales, «Дринкита», «Лаборатории Касперского», Okko, ведущих российских вузов и других компаний.