В Москве пройдет фестиваль для ИТ-сообщества «ИТ-Пикник». Подробности

В августе музей-заповедник «Коломенское» на один день станет площадкой одного из крупнейших фестивалей для ИТ-сообщества. Гостей «ИТ-Пикника» ждут лекции о технологиях и науке, стенды ведущих ИТ-компаний, мастер-классы, выступления популярных музыкантов, а также спортивные и семейные активности.
Рассказываем, что войдет в программу фестиваля и какие события нельзя пропустить.
О фестивале.
В этом году «ИТ-Пикник» состоится 8 августа в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 22:30. Ожидается, что его посетят не менее 30 тыс. человек.
Прежде всего «ИТ-Пикник» ориентирован на специалистов ИТ-индустрии — разработчиков, инженеров, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров и продакт-менеджеров. Однако фестиваль, согласно идее, открыт и для всех, кто интересуется технологиями и наукой: в программе — научно-популярные лекции, мастер-классы, спортивные активности и отдельные пространства для детей.
В течение дня на нескольких площадках пройдут лекции и дискуссии о разработках, инженерной продуктивности, создании цифровых продуктов и искусственном интеллекте. Отдельные лекции посвятят кибербезопасности, STEM-образованию и научно-популярным темам — от биологии и медицины до лингвистики и искусства. Лекции и дискуссии пройдут по восьми направлениям: «Инженерная продуктивность», «Бигтех в каске», «Генеративный ИИ», «От данных к решениям», «Продукты от и до», «Кибербезопасность», «Научпоп» и «Образование». Спикерами станут представители «Т-Банка» — организатора фестиваля, а также «Яндекса», Aviasales, «Дринкита», «Лаборатории Касперского», Okko, ведущих российских вузов и других компаний.
Помимо образовательной программы, на фестивале будут работать мастер-классы, шахматные площадки, музыкальные лаборатории, спортивные зоны, пространства для общения и отдыха. В гастропространстве «Вкусвилла» будут работать бургерная, салат-бар, бар с напитками и смузи и специальная детская станция. Также гости смогут взять готовые корзины для пикника на траве.
Стенды ИТ-партнеров.
Значительную часть фестиваля займут интерактивные пространства технологических компаний.
Фото: Пресс-служба T-Банка.
Okko.
Стенд онлайн-кинотеатра объединит сразу несколько игровых и образовательных форматов. Гости смогут посетить лекторий, принять участие в раскопках с металлодетектором, пройти испытание на слэклайне, сыграть в крикет и шахматы или отдохнуть в лаунж-зоне. Для детей предусмотрены отдельные мастер-классы.
MTC Web Services.
MTC Web Services представит интерактивную площадку, посвященную искусственному интеллекту и робототехнике. Посетители смогут поучаствовать в гонках робособак, сыграть партию с AI-шахматистом, узнать, как обучают роботов-гуманоидов, а также пообщаться с экспертами о работе облачных сервисов и AI-решениях в работе MTC Web Services. За прохождение активностей посетители получат шанс выиграть мерч и даже сапборд.
Ozon Tech.
На стенде Ozon Tech расскажут о складской инфраструктуре компании и промышленной робототехнике, а также предложат познакомиться с ее устройствами. Здесь можно будет узнать, какой путь проходят посылки, посоревноваться с роботом в точности определения габаритов товаров, испытать конвейер и попробовать себя в скоростном сканировании. На площадке маркетплейса будут работать фотозона, тематические квизы и зона с фирменным мерчем.
Т-Банк.
На стенде Т-Банка можно будет проследить, как компания за 20 лет прошла путь от классического банка до одной из крупнейших технологических компаний страны. Гостям расскажут о развитии мобильного банка, AI-направления, CoreTech и платформенного подхода, а также предложат аудиогид с участием ИТ-руководителей и инженеров.
Интерактивные зоны.
Фото: Пресс-служба T-Банка.
На «ИТ-Пикнике» гостей ждет большое количество активностей, рассчитанных на посетителей разных возрастов.
В зоне «Космоскай» научат играть на интуитивных музыкальных инструментах — глюкофонах.
Издательство «Бомбора» откроет «Библиотеку будущего» с литературной викториной и мастерской по созданию книжных обложек с помощью нейросетей.
Творческая студия «Тук-Тук» проведет мастер-классы по керамике и изготовлению украшений, а площадка «Смешарики сквозь вселенные» предложит семейную программу с тематическими мастер-классами, аквагримом и встречей со спикерами из мира анимации.
Любителей интеллектуального досуга ждет зона крупнейшего шахматного комьюнити СНГ Rep Chess. Недалеко расположится игровой клуб «Громкий вопрос», где участники в наушниках будут объяснять друг другу ответы на вопросы исключительно жестами и мимикой.
На фестивале также появятся ретро-зона Музея советских игровых автоматов, пространство настольных игр Hobby Games, интерактивные площадки Биологического музея имени К. А. Тимирязева, ИТ-школы «Инжиниум», экоцентра «Сборка» и других проектов.
Для любителей активного отдыха организуют зону йоги, а также пространство «Фитмост» с тренировками в течение дня. Весь день будут идти занятия по пилатесу, боксу и акробатике, различные соревнования, а также можно будет сыграть в настольный теннис и сходить на растяжку. А в зоне Soda можно будет сделать массаж, экспресс-укладку, макияж.
Музыкальная программа.
Фото: Пресс-служба T-Банка.
На протяжении дня на главной сцене будут выступать музыканты разных жанров. В лайнапе — группа «Сова», Pompeya, мартин, Cream Soda, IOWA и LAB Антона Беляева.
Второй год подряд на фестивале пройдет «ИТ-квартирник» — отдельная музыкальная программа для групп, участники которых совмещают творчество с работой в ИТ. На сцену выйдут семь финалистов, а одна из команд получит возможность исполнить трек на главной сцене вместе с Pompeya.
Концерты будут проходить на открытой площадке музея-заповедника в формате летнего фестиваля: зрители смогут расположиться на траве, провести время с семьей или друзьями и совместить музыкальную программу с другими активностями «ИТ-Пикника».