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В Ростовской области обломки дрона упали на дом, пострадал ребенок

В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку противника. Об последствиях налета сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку противника. Об последствиях налета сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным властей, в Азовском районе, в хуторе Рогожкино, обломки дрона упали на частный дом. В результате пострадал ребенок, который был доставлен в больницу.

В Батайске специалисты работают на месте обнаружения обломков БПЛА. Пострадавших нет, серьезных повреждений на земле не зафиксировано. Сотрудники муниципалитета проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.

В регионе объявлена ракетная опасность. Население просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

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