В Ростовской области обломки дрона упали на дом, пострадал ребенок

В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку противника. Об последствиях налета сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По данным властей, в Азовском районе, в хуторе Рогожкино, обломки дрона упали на частный дом. В результате пострадал ребенок, который был доставлен в больницу.
В Батайске специалисты работают на месте обнаружения обломков БПЛА. Пострадавших нет, серьезных повреждений на земле не зафиксировано. Сотрудники муниципалитета проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.
В регионе объявлена ракетная опасность. Население просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.