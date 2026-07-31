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В Красноярске выбрали проектировщика школы в микрорайоне Слобода Весны

Новая школа появится на улице Алексеева в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске выбрали проектировщика школы в микрорайоне Слобода Весны. Будущее образовательное учреждение на 1280 мест появится на улице Алексеева, рядом с детским садом № 111.

Согласно госконтракту, подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, археологическое обследование территории, разработку входной группы и цветовое решение для фасадов.

В здании должны быть запроектированы помещения для начальной, средней и общей школы, спортзалы, административные помещения, медицинский блок, пищеблок, актовый зал, библиотека и читальный зал, технические помещения.

На пришкольной территории подразумевается создание спортивного ядра со спортплощадками. По возможности — каток и детский автогородок.