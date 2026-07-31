В Красноярске выбрали проектировщика школы в микрорайоне Слобода Весны. Будущее образовательное учреждение на 1280 мест появится на улице Алексеева, рядом с детским садом № 111.
Согласно госконтракту, подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, археологическое обследование территории, разработку входной группы и цветовое решение для фасадов.
В здании должны быть запроектированы помещения для начальной, средней и общей школы, спортзалы, административные помещения, медицинский блок, пищеблок, актовый зал, библиотека и читальный зал, технические помещения.
На пришкольной территории подразумевается создание спортивного ядра со спортплощадками. По возможности — каток и детский автогородок.