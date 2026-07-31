Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Переживший паралич мужчина из Китая смог превратить свой недуг в источник вдохновения. В рамках технологического конкурса он создал прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли. На разработку ему понадобилось всего 48 часов, сообщает South China Morning Post.
33-летний Ван Нин и его жена приняли участие в хакатоне, который организовала компания RedNote. Там они завоевали первый приз в категории аппаратного обеспечения.
Хакатоны — это соревнования, в которых разработчики работают в условиях жестких сроков для создания продуктов или прототипов с нуля. Участники, согласно правилам, остаются на месте проведения мероприятия на протяжении всего его периода, работая, питаясь и ночуя там, пока их проекты не будут завершены.
Ван является выпускником факультета изобразительных искусств, ранее он не имел опыта в программировании или разработке аппаратного обеспечения. Искусственный интеллект и технологии интерфейса «мозг-компьютер» он начал изучать самостоятельно в 2022 году, используя книги и онлайн-ресурсы. В процессе он приобрел навыки, начиная от отладки программного обеспечения и пайки схем и заканчивая 3D-печатью.
Во время соревнования им с женой удалось успешно объединить в своем изобретении определенные мозговые волны с сигналами лицевых мышц и обработкой на основе алгоритмов для повышения точности управления и минимизации задержек. В результате модель заняла первое место в своей категории, а создатели получили денежный приз в размере 50 тыс. юаней (около $7 тыс.).
В июле 2026 года разработку представили на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае. Система превратилась в комплексную экосистему управления силой мысли, позволяющую пользователям управлять такими устройствами, как освещение, камеры и кондиционеры.
Что случилось с Ваном.
История заболевания Вана началась в 2020 году, когда у него обнаружили опухоль спинного мозга размером 13 см. Он перенес две сложные операции и дважды перенес полный паралич всего тела. В самый тяжелый период он мог двигать только глазами и страдал от сильной нервной боли днем и ночью.
По словам мужчины, в один из таких дней жена подарила ему кроссовки, чтобы мотивировать его продолжать бороться. Постепенно он восстановил способность стоять и ходить в процессе реабилитации.
Во время реабилитации Ван понял, что значит быть «запертым в тюрьме собственного тела». Именно этот опыт впоследствии вдохновил его на создание инвалидной коляски, управляемой силой мысли, чтобы дать людям с ограниченными возможностями возможность достичь большей независимости.
Российский аналог изобретения.
Ранее сообщалось, что российские ученые из ИПМаш РАН в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли».
Изобретение управляется сигналами мозга напрямую и точно улавливает, когда человек хочет двигаться вправо, а когда влево, благодаря продуманным алгоритмам. Отмечается, что сигналы мозга улавливаются с помощью внешних датчиков электроэнцефалографии, которые вмонтированы в специальный головной убор. Мозг и механика вступают в своего рода диалог, используя кибернетическую технологию в качестве «переводчика».
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