Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Хакатоны — это соревнования, в которых разработчики работают в условиях жестких сроков для создания продуктов или прототипов с нуля. Участники, согласно правилам, остаются на месте проведения мероприятия на протяжении всего его периода, работая, питаясь и ночуя там, пока их проекты не будут завершены.