ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги первого полугодия и дал прогнозы на 2026 год

Масштабирование ИИ: отечественные компании переходят от разрозненных внедрений ИИ-технологий к тиражируемым архитектурным решениям с подтвержденным эффектом. Это поддерживает высокий уровень востребованности инфраструктуры для ИИ и соответствующих сегментов ИТ-оборудования, облаков и смежных решений. Изменение подхода к разработке ПО: классическая разработка ПО и его сопровождение все еще играет существенную роль. Однако, под влиянием активно формирующегося тренда на in-house развитие ПО с помощью вайб-кодинга и промышленных ИИ-платформ, в долгосрочной перспективе рост сегмента разработки классического ПО замедлится. Ему на смену придут продукты и технологии, ориентированные на AI First концепции работы. Новые отраслевые фокусы ИТ: практически все низко висящие фрукты в области разработки ПО или традиционных ИТ-сервисов на отечественном рынке сегодня собраны. На первый план выходит развитие технологий на стыке традиционного ИТ и промышленности: автоматизация производства, инженерный анализ и комплексная роботизация — эти направления будут определять будущее ИТ-рынка в перспективе 3−5 лет. Курс на автоматизацию и эффективность: в совокупности это обеспечивает уверенно растущий спрос на прикладное ПО для автоматизации фронт- и бэк-офиса, отраслевые ПАКи, а также облачные платформы, ИИ-решения для автоматизации документооборота, клиентского обслуживания, логистики, работы с рисками и аналитики.