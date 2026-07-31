Во Флоренции нашли монашеский рецепт напитка-предшественника Coca-Cola

Монастырь Сан-Марко на улице Виа Кавур во Флоренции основали еще в 1436 году, а его аптека открылась в 1460 году. Руссо назвал аптеку одним из самых красивых мест монастыря и рассказал, что она работает до сих пор, хотя в 1995 году переехала в другую часть города. При этом историческое помещение аптеки сохранилось до наших дней вместе с чучелом крокодила с Нила, которое висит под потолком с XVII века — в то время европейские аптекари часто вывешивали таких экзотических животных, чтобы показать покупателям редкость своих ингредиентов.