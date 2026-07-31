Во Флоренции нашли монашеский рецепт напитка-предшественника Coca-Cola

Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции отец Мануэль Руссо нашел в архивах старинной монастырской аптеки документ XIX века с рецептом тонизирующего напитка из листьев коки и орехов кола. Этот рецепт мог стать предшественником знаменитого американского напитка Coca-Cola, сообщает The Guardian.
Отец Руссо наткнулся на пожелтевший листок, когда разбирал старые архивы аптеки. По его словам, это был своего рода рекламный буклет, который аптека когда-то выпускала для покупателей.
В документе описан рецепт elixir vinoso ricostituente — восстанавливающего винного эликсира. Для его приготовления монахи брали 10 г листьев коки и 30 г орехов кола и смешивали их с вином. Настоятель объяснил, что монахи придумали этот эликсир как тонизирующее средство: он должен был помочь восстановиться после болезни, укрепить тело и дух.
Точная дата на документе отсутствует, но исследователи предполагают, что монахи составили рецепт в конце XIX века. В то время монастырь активно торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Мировой запрет на этот товар из-за содержания природного алкалоида, использующегося при производстве кокаина, ввели только в 1961 году.
Флорентийский рецепт очень напоминает историю появления самой Coca-Cola. В 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон создал сладкий сироп из экстракта листьев коки и орехов кола. Местные законы по обороту алкоголя не позволяли ему добавить в состав вино, поэтому он смешал ингредиенты с газированной водой. Со временем этот тоник и превратился в кока-колу.
Сам Руссо задается вопросом, не изобрели ли знаменитый напиток именно во Флоренции, а не в США. Но настоятель предпочитает не вдаваться в подробности:
«Я не хочу, чтобы на меня подали в суд из-за Coca-Cola. Мистер Пембертон изобрел свой собственный рецепт, без алкоголя… К тому же в то время другие люди производили подобное лекарство из листьев коки. Это было довольно распространено в Италии и Франции. Единственное, что я могу сказать, — у аптеки Сан-Марко был свой собственный рецепт», — отметил Мануэль Руссо.
Другие найденные Руссо документы показывают, что зелье флорентийских монахов пользовалось огромным спросом. Цена бутылки составляла от 2 до 6 итальянских лир, что в пересчете на современные деньги — меньше цента в евро. По словам настоятеля, тоник оставался одним из бестселлеров аптеки вплоть до запрета боливийских листьев коки, когда стало понятно, что алколоид в составе напитка приносит больше вреда, чем пользы.
Монастырь Сан-Марко на улице Виа Кавур во Флоренции основали еще в 1436 году, а его аптека открылась в 1460 году. Руссо назвал аптеку одним из самых красивых мест монастыря и рассказал, что она работает до сих пор, хотя в 1995 году переехала в другую часть города. При этом историческое помещение аптеки сохранилось до наших дней вместе с чучелом крокодила с Нила, которое висит под потолком с XVII века — в то время европейские аптекари часто вывешивали таких экзотических животных, чтобы показать покупателям редкость своих ингредиентов.
Может ли Coca-Cola быть элексиром молодости.
Ранее стала известна история 70-летнего мужчины по имени Роберто Перейра, который поставил в тупик медиков в Бразилии, заявив, что в течение 50 лет он не пил ничего, кроме Coca-Cola. Недавно пожилой мужчина оказался в госпитале, где его лечили от COVID-19, и даже там он подписал для медперсонала обращение, что таблетки ему следует запивать лишь стаканом любимой газировки.
«Я не пил воду уже 50 лет, не люблю ее. Все врачи, к которым я хожу, рекомендуют изменить привычки, но я не пью ни капли».
Перейра сказал, что предпочитает Coca-Cola Zero, которая впервые была представлена в 2005 году, а до этого пил обычную колу. По словам родственников, серьезных проблем со здоровьем, несмотря на примечательную привычку, у него нет. Они подтвердили, что мужчина действительно пьет только газировку и особенно любит сочетать ее с мороженым.
При этом диетолог Грейс Фурланетто Арраес предупредила, что безалкогольные напитки никогда не должны заменять простую воду: «Обычные безалкогольные напитки богаты сахаром и добавками, имеют высокую калорийность и способствуют увеличению веса, следовательно, повышают уровень глюкозы в крови, увеличивая риск диабета и других хронических заболеваний», — подчеркнула она.
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