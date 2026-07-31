Стоимость бензина в Воронежской области потеряла до 4% за неделю

Бензин АИ-95 снизился в цене почти на 2%. Его стоимость по состоянию на 27 июля составила 88,1 ₽ за литр, на 20 июля — 93,4 ₽ Дизельное топливо потеряло в цене примерно 2,5%, опустившись с 95,14 ₽ до 87,63 ₽ Самое незначительное уменьшение стоимости зафиксировано в сегменте АИ-98 и выше — на 1,83%, до 110,24 ₽ против 112,37 ₽