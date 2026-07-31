Стоимость бензина в Воронежской области потеряла до 4% за неделю

По итогам мониторинга с 20 по 27 июля 2026 года в Воронежской области зафиксировано снижение розничных цен на все виды топлива. Заметнее всего подешевел бензин марки АИ-92 — почти на 4%, до 80,28 ₽ за литр против 87,12 ₽ неделей ранее. Об этом сообщил Воронежстат.
Бензин АИ-95 снизился в цене почти на 2%. Его стоимость по состоянию на 27 июля составила 88,1 ₽ за литр, на 20 июля — 93,4 ₽ Дизельное топливо потеряло в цене примерно 2,5%, опустившись с 95,14 ₽ до 87,63 ₽ Самое незначительное уменьшение стоимости зафиксировано в сегменте АИ-98 и выше — на 1,83%, до 110,24 ₽ против 112,37 ₽
Накануне стало известно, что бензин в Тамбовской области оказался самым дорогим среди регионов Черноземья. По состоянию на 27 июля 2026 года средняя цена литра автомобильного топлива здесь достигла 85,91 ₽ В Воронежской области этот показатель составил 85,42 ₽ — второе место в рейтинге. Замыкала тройку Курская область с 80,19 ₽ за литр.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское управление ФАС усмотрело признаки нарушения законодательства при установлении розничных цен на топливо независимыми операторами АЗС. Предупреждения получили индивидуальные предприниматели Алексей Алекумов и Андрей Питченко, а также ООО ТК «Движение».