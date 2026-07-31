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В центре Красноярска эвакуируют машины за неправильную парковку

В Центральном районе Красноярска инспекторы ДПС проверяют, как водители соблюдают правила парковки.

В Центральном районе Красноярска инспекторы ДПС проверяют, как водители соблюдают правила парковки. Об этом сообщили в полку ДПС Госавтоинспекции «Красноярское».

Автомобили, оставленные в неположенных местах, эвакуируют на спецстоянку. В отношении нарушителей составят административные материалы. За остановку или стоянку под запрещающими знаками либо с нарушением разметки грозит штраф 2250 рублей. За парковку на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним — 1000 рублей.

Кроме штрафа, водителям придется оплатить эвакуатор и хранение автомобиля на спецстоянке. В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил парковки помогает сохранять порядок и безопасность на дорогах.