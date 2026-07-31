Опубликованы эскизы нового цеха на территории свалки в Сормове

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области согласовало архитектурно‑градостроительный облик будущего цеха, предназначенного для выпуска сборных домов. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте ведомства.
Проект реализуется в два этапа; представленная документация относится к первому из них. Застройщик — ООО «Сфера Технологий» — планирует возвести двухэтажное здание площадью более 1 424 кв. м на участке в Сормовском районе: территория расположена в 300 метрах западнее дома № 63 по улице Федосеенко (на месте бывшей свалки). В дополнение к производственному цеху компания намерена построить рядом складское помещение.
Напомним, в конце весны 2025 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил выделение земельного участка под этот проект. Инвестиции в производство оцениваются в 167 млн рублей, а срок реализации задуманного составляет пять лет.
Ранее срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинули на один год.