Опубликованы эскизы нового цеха на территории свалки в Сормове

Проект реализуется в два этапа; представленная документация относится к первому из них. Застройщик — ООО «Сфера Технологий» — планирует возвести двухэтажное здание площадью более 1 424 кв. м на участке в Сормовском районе: территория расположена в 300 метрах западнее дома № 63 по улице Федосеенко (на месте бывшей свалки). В дополнение к производственному цеху компания намерена построить рядом складское помещение.