Экс-тренер воронежской «Энергии»: «Дзюба подойдет “Факелу”

Бывший тренер воронежской женской футбольной команды «Энергия» Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» прокомментировал возможный выбор лучшего бомбардира сборной России Артема Дзюбы.
По словам 59-летнего специалиста, 37-летний форвард подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета игрока. То есть практически никому.
— Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне Артем доказал, что в порядке, — уверен уроженец Еревана.
При этом Григорян выбрал лучший клуб для Артема Дзюбы:
— Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы.
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