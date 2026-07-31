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Экс-тренер воронежской «Энергии»: «Дзюба подойдет “Факелу”

Александр Григорян считает, что лучший бомбардир сборной России усилит воронежский «Факел».

Источник: Комсомольская правда

Бывший тренер воронежской женской футбольной команды «Энергия» Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» прокомментировал возможный выбор лучшего бомбардира сборной России Артема Дзюбы.

По словам 59-летнего специалиста, 37-летний форвард подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета игрока. То есть практически никому.

— Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне Артем доказал, что в порядке, — уверен уроженец Еревана.

При этом Григорян выбрал лучший клуб для Артема Дзюбы:

— Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы.

Напомним, что сейчас экс-форварда московского «Спартака» является свободным агентом. В прошлом сезоне он помог тольятттинскому «Акрону» сохранить прописку в РПЛ: в 26 матчах он забил восемь голов.

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