Осторожно, кусаются! Учёный Ефимик рассказал о смертельно опасных кровососах

Летом люди всё чаще стараются проводить время на природе, но в траве и кустах их поджидает опасность, которую не всегда можно заметить. Укусы насекомых и членистоногих могут не только вызвать дискомфорт, но и стать причиной серьёзного заболевания. Насколько опасны укусы, и что делать после — в материале сайта perm.aif.ru.