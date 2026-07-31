Осторожно, кусаются! Учёный Ефимик рассказал о смертельно опасных кровососах

Летом люди всё чаще стараются проводить время на природе, но в траве и кустах их поджидает опасность, которую не всегда можно заметить. Укусы насекомых и членистоногих могут не только вызвать дискомфорт, но и стать причиной серьёзного заболевания. Насколько опасны укусы, и что делать после — в материале сайта perm.aif.ru.
Новый вид клещей?
В социальных сетях активно обсуждают новый вид членистоногих — микроклещей. Авторы постов предупреждают: они меньше своих собратьев, их сложнее заметить, но их укус также опасен для человека.
Как объяснил сайту perm.aif.ru заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Виктор Ефимик, микроклещи — совсем не новый вид. Это стадия развития членистоногого, которая называется нимфальная стадия, а «микроклещи» — это нимфы. Они отличаются от взрослой особи размером, отсутствием половых органов и четырьмя парами ног (у личинки их было шесть).
«Но нимфы действительно также опасны, как и клещи. Они точно также могут укусить человека. И точно также они могут быть заражены клещевым энцефалитом», — рассказал Виктор Ефимик.
Для укуса «микроклещ» ищет более тонкие участки кожи, поэтому чаще всего их жертвами становятся дети.
Самые распространённые заболевания, которые переносят клещи, — это энцефалит и боррелиоз. Если вовремя не принять меры, то последствия укуса могут быть очень серьёзными, вплоть до летального исхода.
«Надо как можно быстрее вытащить клеща, но аккуратно. Лучше всего использовать обычную нитку, сделав на ней петельку. Потом клеща нужно обязательно сдать на исследование, чтобы лишний раз не переживать. Сейчас можно даже уже мёртвого клеща принести. Современные методы позволяют исследовать их», — напомнил Виктор Ефимик.
При извлечении клеща важно вытащить его полностью, не оставив головку внутри. Поэтому, зацепив тельце ниткой или пинцетом, необходимо аккуратно выкручивать его. После этого нужно обратиться в больницу. Взрослым лечение назначают по результатам исследования, детям ждать не нужно — курс начнут сразу.
Слепые, но опасные.
Ещё одним кровососущим, который может испортить летний отдых, является слепень. Эти насекомые похожи на больших мух. Они любят влажность, поэтому обитают обычно у водоёмов.
Кровь нужна самкам слепней для откладывания яиц. Часто их жертвами становится домашний скот — коровы, козы, лошади. Но могут укусить и человека.
«В степных районах, например, в Челябинской области, слепни могут переносить опасные заболевания — туляремию или сибирскую язву», — предупредил Виктор Ефимик.
Укус слепня довольно болезненный, потому что самка буквально разрезает кожу своим ртом. Но сам по себе он опасности для человека не несёт, достаточно нанести на место укуса мазь, снимающую зуд.
Если же в регионе есть вспышки болезней у скота, то после встречи со слепнем стоит посетить больницу.
Нашествие комаров.
Самые распространённые любители «попить человеческую кровь» — это комары и мошки. Конечно, их укусы неприятны, в редких случаях могут вызвать аллергическую реакцию. В южных странах комары могут стать переносчиками таких тяжёлых болезней, как малярия, лихорадка Западного Нила, дирофиляриоз и туляремия. Поэтому стоит быть осторожными во время отпуска и принимать меры защиты, например, использовать репелленты.
«Комары и мошки переносят заболевание от больного человека к здоровому. Это горизонтальный путь, в отличие от клещей, которые передают вирус от животных к человеку», — уточнил Виктор Ефимик сайту perm.aif.ru.
Некоторые заболевания могут проявиться уже после возвращения в Россию. Но «русские комары» не являются переносчиками болезней.
«Нам в этом плане повезло. Хоть этим летом комаров и мошек очень много, их укусы неприятны, но не опасны», — рассказал эксперт.
Пауки-осы и «чёрные вдовы».
Опасения у людей летом вызывают и некровососущие. Пауки, особенно которые раньше не обитали в регионе, каждое лето становятся предметом обсуждения. В 2025 году на Урале заметили пауков-ос, а в 2026 — каракуртов или чёрных вдов.
Виктор Ефимик пояснил сайту perm.aif.ru, что практически все пауки имеют яд, но обычно он безвреден для человека. Однако в процессе эволюции у некоторых видов яд стал более токсичным для защиты от крупных животных. При этом чтобы получить укус человеку надо сильно постараться.
«Пчела даже опаснее, на самом деле. Потому что она может напасть на вас, если вы подойдёте, а паук нет, он скорее убежит и спрячется», — объяснил кандидат биологических наук сайту perm.aif.ru.
Если же паук всё-таки укусил, то в первые секунды можно прижечь место укуса головкой спички. Высокая температура разрушит яд, и он не успеет проникнуть в ткани. Также эксперт советует сфотографировать членистоногое, чтобы врач мог его идентифицировать и оказать помощь.