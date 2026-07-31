«Р-Флот» построит буксир и четыре трюмные баржи для компании «Водолет»

Буксир и баржи построят по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Толкач рассчитан на работу во внутренних водных бассейнах с высотой волны до 2 м. Баржи предназначены для перевозки минерально-строительных материалов, отмечается в сообщении.