Синоптики предупредили про град и жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа

Синоптики предупредили про жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В субботу, 1 августа, за погоду в республике будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в очень теплой воздушной массе. Только по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Прогнозируется переменная облачность, возможен туман.
По северо-западной части пройдут кратковременные грозовые дожди. Синоптики предупреждают про сильные ливни и град в дневные часы. Ветер окажется южный, при грозах порывистый. Местами по северо-западу ожидается шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — до 24 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет от +13 до +19 градусов, по западу — от +20 до +22 градусов. Днем ожидается от +26 градусов по северной части и до +37 по югу страны.
В воскресенье, 2 августа, в стране сохранится влияние фронтального раздела, который смещается в восточном направлении. Ожидается переменная облачность. И ночью, и днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы, ночью и утром по северной части — сильные дожди.
Ветер окажется южный с переходом в северо-западный. Местами возможен порывистый ветер, а ночью и утром в момент гроз сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от +16 до +22 градусов. Днем окажется от +23 градусов по северо-западу и до +36 градусов по юго-востоку.
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