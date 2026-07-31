Синоптики предупредили про град и жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа

Ветер окажется южный с переходом в северо-западный. Местами возможен порывистый ветер, а ночью и утром в момент гроз сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от +16 до +22 градусов. Днем окажется от +23 градусов по северо-западу и до +36 градусов по юго-востоку.