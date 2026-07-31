Дорогу вдоль БАМа в Хабаровском крае обещают достроить в 2028 году

В Хабаровском крае работы идут на участке с 174-го по 191-й км трассы «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Здесь предстоит превратить существующий технологический проезд, проложенный первостроителями БАМа еще около полувека назад, в дорогу, которой можно будет пользоваться круглый год, сообщает минтранс 27 МАХ канал.