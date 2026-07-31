Дорогу вдоль БАМа в Хабаровском крае обещают достроить в 2028 году

В Хабаровском крае работы идут на участке с 174-го по 191-й км трассы «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Здесь предстоит превратить существующий технологический проезд, проложенный первостроителями БАМа еще около полувека назад, в дорогу, которой можно будет пользоваться круглый год, сообщает минтранс 27 МАХ канал.
Сейчас подрядчик готовит площадку для ремонта последних участков. По данным Минтранса Хабаровского края, для строительства потребуется около 1 млн кубометров грунта и до 80 единиц спецтехники.
Кроме того, на трассе установят 22 водопропускные трубы и построят два моста. Эти сооружения должны обеспечить отвод воды и надежность дороги.
Сейчас проезд по этому маршруту возможен зимой, однако круглогодичной дороги здесь пока нет. Работы планируют завершить в 2028 году.