В Центральном районе Красноярска сотрудники ГАИ эвакуируют автомобили

Дорожные полицейские эвакуируют автомобили, оставленные в неположенных местах, на специализированную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. В отношении нарушителей ПДД правоохранители составят административные материалы. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде административных штрафов в размере 2 250 и 1 тысяча рублей. Кроме того, нарушителям придется оплатить услуги эвакуатора и нахождение автомобиля на штрафстоянке.