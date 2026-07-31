В Прикамье после болезни ушёл из жизни поэт и журналист Владимир Горбунов

«Яркий, дерзкий, талантливый и настоящий! Каждое его стихотворение как вызов или интереснейшая история. Когда-то даже учила его стихотворение… Жаль, очень жаль… Светлая память. Сил родным и близким», — пишут в комментариях под прощальным постом.