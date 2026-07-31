В Прикамье после болезни ушёл из жизни поэт и журналист Владимир Горбунов

Поэт, песенник, журналист и общественный деятель Владимир Горбунов скончался на 65 году жизни, сообщает газета «Наш город — Краснокамск».
Свою творческую деятельность он начал в селе Усть-Сыны, где основал вокальную студию, а затем продолжил в Доме культуры посёлка Майский. Владимир — победитель поэтических конкурсов, автор множества песен, он оставил после себя большое наследие.
«Яркий, дерзкий, талантливый и настоящий! Каждое его стихотворение как вызов или интереснейшая история. Когда-то даже учила его стихотворение… Жаль, очень жаль… Светлая память. Сил родным и близким», — пишут в комментариях под прощальным постом.
Коллеги из газеты описывают Владимира как человека, который прожил яркую, насыщенную жизнь, и который умел слышать время и говорить с ним на языке поэзии и музыки.
Дочь Владимира Маргарита Кудрявцева (Горбунова) сообщила, что поэта похоронят под Кунгуром, в селе, где он рос, потому что этого желал сам мужчина.
Прощание пройдёт 1 августа в 12:00 у Храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в посёлке Майский. Отпевание — в 12:30.