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В Прикамье после болезни ушёл из жизни поэт и журналист Владимир Горбунов

Дочь мужчины сообщила, что его похоронят под Кунгуром.

Поэт, песенник, журналист и общественный деятель Владимир Горбунов скончался на 65 году жизни, сообщает газета «Наш город — Краснокамск».

Свою творческую деятельность он начал в селе Усть-Сыны, где основал вокальную студию, а затем продолжил в Доме культуры посёлка Майский. Владимир — победитель поэтических конкурсов, автор множества песен, он оставил после себя большое наследие.

«Яркий, дерзкий, талантливый и настоящий! Каждое его стихотворение как вызов или интереснейшая история. Когда-то даже учила его стихотворение… Жаль, очень жаль… Светлая память. Сил родным и близким», — пишут в комментариях под прощальным постом.

Коллеги из газеты описывают Владимира как человека, который прожил яркую, насыщенную жизнь, и который умел слышать время и говорить с ним на языке поэзии и музыки.

Дочь Владимира Маргарита Кудрявцева (Горбунова) сообщила, что поэта похоронят под Кунгуром, в селе, где он рос, потому что этого желал сам мужчина.

Прощание пройдёт 1 августа в 12:00 у Храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в посёлке Майский. Отпевание — в 12:30.