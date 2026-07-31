Куда сходить в Волгоградской области в августе и сентябре?

Казачий фестиваль в Урюпинске, арбузное шествие в Камышине и #ТриЧетыре в Волгограде — даты уже известны.
Интересные события ожидают волгоградцев и гостей региона в ближайшие месяцы.
Так, всех ценителей культуры казаков Верхнего Дона приглашают на фестиваль традиционной казачьей культуры «Слава Хопёрская». Он состоится 8 августа в ТКЦ «Юбилейный» в г. Урюпинске.
Начало фестивальной программы в 13:00. В программе: выступления ансамблей «Казачий круг» (Москва, рук. В. Скунцев), «Казачья справа» (Волгоград), «Тихий ДонЪ» (Волгоград) и др. (12+).
В ходе фестиваля состоится выставка-продажа изделий народных мастеров, будут открыты фотозоны и мастер-классы. В 15:00 библиотека всех приглашает на лекцию, посвящённую казачьему костюму (12+).
22 августа гостей ждёт XVIII Камышинский арбузный фестиваль, проведение которого стало уже традицией. Состоится праздничное арбузное шествие, конкурсы, концерты, мастер-классы.
Продолжается подготовка и к молодёжному фестивалю #ТриЧетыре в Волгограде — он состоится в сентябре 2026 г. и станет уже пятым по счёту. Традиционно его проведут вместе с празднованием Дня города.
В соревновательной программе примут участие не менее 120 команд. Мероприятия пройдут на Центральной набережной, в амфитеатре, лагере «Авангард» в Заволжье, музее-заповеднике «Сталинградская битва», городском саду, стадионе «Волгоград Арена» и на других площадках.