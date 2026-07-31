Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы стали тратить на платные услуги почти на 15% больше

В 2025 году они отдали исполнителям 367,9 млрд рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Расходы жителей Нижегородской области на платные услуги в 2025 году выросли до 367,9 млрд рублей — на 14,4% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в Нижегородстате.

«В сопоставимых ценах наиболее высокий рост по сравнению с 2024 годом наблюдался по услугам специализированных коллективных средств размещения — 117,2%, транспорту — 116,0%, физической культуре и спорту — 113,9%», — отчитались в статистическом ведомстве.

Стоит отметить, что 22,6% объема платных услуг пришлось на коммунальные платежи.

Ранее мы рассказывали о росте зарплат в Нижегородской области.