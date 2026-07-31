Нижегородцы стали тратить на платные услуги почти на 15% больше

Расходы жителей Нижегородской области на платные услуги в 2025 году выросли до 367,9 млрд рублей — на 14,4% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в Нижегородстате.
«В сопоставимых ценах наиболее высокий рост по сравнению с 2024 годом наблюдался по услугам специализированных коллективных средств размещения — 117,2%, транспорту — 116,0%, физической культуре и спорту — 113,9%», — отчитались в статистическом ведомстве.
Стоит отметить, что 22,6% объема платных услуг пришлось на коммунальные платежи.
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