Спасенный из лесного пожара медведь Кузя переехал из Красноярска в Москву

В Москву из Красноярска прибыл медведь Кузя. Он был спасен из лесного пожара в конце 1990-х годов. Первоначально его временно разместили в придорожном кафе, рассчитывая в дальнейшем передать в зоопарк. Однако забрать медвежонка никто не решился. Владельцы кафе оборудовали для него вольер и неоднократно обращались в зоозащитные организации с просьбой принять животное.