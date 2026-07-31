Спасенный из лесного пожара медведь Кузя переехал из Красноярска в Москву

В Москву из Красноярска прибыл медведь Кузя. Он был спасен из лесного пожара в конце 1990-х годов. Первоначально его временно разместили в придорожном кафе, рассчитывая в дальнейшем передать в зоопарк. Однако забрать медвежонка никто не решился. Владельцы кафе оборудовали для него вольер и неоднократно обращались в зоозащитные организации с просьбой принять животное.
Возраст Кузи составляет около 30 лет, что является преклонным для медведя. В связи с ухудшением состояния здоровья животного красноярские ветеринары не смогли оказать ему необходимую помощь.
Содействие в транспортировке оказали авиакомпания «Аэрофлот» и парк-приют «Земля Прайда». Медведь прибыл в грузовой терминал «Москва Карго», где сотрудники оказали содействие в ускоренном оформлении необходимых документов. После завершения формальностей Кузя отправился в парк-приют под Клином для дальнейшего содержания и получения ветеринарной помощи.