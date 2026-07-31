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На мосту «777» в Красноярске сохранят реверсивное движение

Одну из полос перекроют на все выходные из-за ремонта деформационных швов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на Коркинском мосту («777») реверсивное движение будет действовать все выходные — ограничения снимут только утром 3 августа. Как пишут «Горновости» со ссылкой на УДИБ, что это связано с работами на объекте.

По поручению мэра Сергея Верещагина, обновление дороги продолжается в ночном формате: с 21:00 до 06:00 (днем движение открывается по всей ширине). Однако ремонт деформационных швов требует особого внимания, поэтому сегодня рабочие закроют одну полосу до утра понедельника.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.