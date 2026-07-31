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В Калининграде хотят представить картину Рубенса, которая до войны хранилась в Кёнигсберге

Полотно выставляли в Королевском замке, теперь оно находится в Эрмитаже.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде хотят показать монументальное полотно «Марс и Венера», написанное Питером Паулем Рубенсом около 1615−1620 годов, которое до войны экспонировалось в одном из залов Кёнигсбергского замка, а после штурма города советскими войсками было вывезено в Ленинград и ныне экспонируется в Эрмитаже. О мечтах и намерениях 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказала директор Музея изобразительных искусств Калининграда Галина Заболотская.

— Мы ведем переговоры с Эрмитажем и думаем, что рано или поздно это знаменитое произведение из коллекции Королевского замка мы сможем представить в Калининграде.

Это достаточно масштабная работа. Мы бы хотели, рано или поздно, как партнеры Эрмитажа, провести выставку одной картины, — рассказала директор музея.

Галина Заболотская отметила, что это произведение не скрыто от глаз посетителей, оно находится в постоянной экспозиции Эрмитажа.

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