В Калининграде хотят представить картину Рубенса, которая до войны хранилась в Кёнигсберге

В Калининграде хотят показать монументальное полотно «Марс и Венера», написанное Питером Паулем Рубенсом около 1615−1620 годов, которое до войны экспонировалось в одном из залов Кёнигсбергского замка, а после штурма города советскими войсками было вывезено в Ленинград и ныне экспонируется в Эрмитаже. О мечтах и намерениях 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказала директор Музея изобразительных искусств Калининграда Галина Заболотская.