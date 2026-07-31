«Нижегородский кремль» оспорил взыскание 24 млн рублей за работы на склоне

По итогам пересмотра с госзаказчика взыскано 2,77 млн рублей — в пределах твёрдой цены контракта, подтверждённой экспертизой. Кроме того, с этой суммы начислены пени: 106 тысяч рублей за период с ноября 2024 по январь 2025 года, а также пени вплоть до фактической уплаты основного долга. Данные требования ответчик не оспаривает.