«Нижегородский кремль» оспорил взыскание 24 млн рублей за работы на склоне

Первый арбитражный апелляционный суд пересмотрел итоги разбирательства между ООО «Фрегат» и ГБУ «Нижегородский кремль» по вопросу оплаты работ по укреплению склона, сообщает «Коммерсантъ».
Изначально в марте арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с заказчика 24 млн рублей долга за дополнительные работы, а также пени и судебные издержки.
Контракт стоимостью 117,4 млн рублей на проведение аварийных работ между Георгиевской и Зачатьевской башнями был подписан в декабре 2022 года. В июле 2024 года подрядчик («Фрегат») уведомил заказчика об исполнении обязательств, указав итоговую сумму в 131 млн рублей — с учётом увеличенного объёма работ. Однако ГБУ «Нижегородский кремль» отказалось подписывать документы.
В ходе разбирательства истец настаивал, что дополнительные работы проводились с ведома заказчика и были необходимы для исполнения контракта. Эти доводы подтвердила экспертиза, проведённая ООО «Центр экспертизы и оценки “Есин”» по поручению суда.
Тем не менее апелляционная инстанция учла, что отдельное соглашение об увеличении стоимости контракта стороны не заключали. При подписании допсоглашения об изменении сроков и порядка оплаты стороны зафиксировали, что прочие обязательства остаются неизменными. Суд счёл это подтверждением согласия подрядчика выполнять спорные работы без корректировки твёрдой цены контракта.
По итогам пересмотра с госзаказчика взыскано 2,77 млн рублей — в пределах твёрдой цены контракта, подтверждённой экспертизой. Кроме того, с этой суммы начислены пени: 106 тысяч рублей за период с ноября 2024 по январь 2025 года, а также пени вплоть до фактической уплаты основного долга. Данные требования ответчик не оспаривает.
Ранее 27 млн рублей пеней потребовали с проектировщика Восточного обхода Нижнего.