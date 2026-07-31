В Калининграде завершили расчистку двух участков реки Товарной

В Калининграде завершили расчистку двух участков русла реки Товарной. Специалисты привели в порядок 1,7 километра водоёма. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Русло реки разделено на 19 технологических участков. Водоём пересекает различные зоны: сельскохозяйственные и промышленные, жилые кварталы и парки.
Полностью завершена расчистка первых двух технологических участков общей протяжённостью 1,7 километра. Сейчас подрядная организация ведёт активные работы на следующем отрезке 356 метров. На данном этапе уже извлечено порядка 500 кубометров донных отложений и проведён снос мешающей болотно-древесной растительности прямо в русле реки, — рассказали в правительстве.
Донные отложения извлекают с помощью экскаваторов. Затем их вывозят на временные площадки для естественного обезвоживания. Также для откачки донных отложений специалисты используют земснаряд.
Расчисткой русла реки занимается калининградская компания «Каттегат» за 290,6 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2027 года. Специалисты должны расчистить водоём от места пересечения русла Товарной и русла Лесной до сооружения № 2Жк4 на улице Транспортной. Всего подрядчику предстоит изъять 36 100 кубометров донных отложений.
Исток реки Товарной находится в районе завода «Янтарь». Водоём проходит через улицы Суворова, Киевскую, аллею Смелых и другие.