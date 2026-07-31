Дело об обмане семи нижегородцев со строительством домов передали в суд

По данным следствия, обвиняемые 1970 и 1986 годов рождения с декабря 2023 по октябрь 2024 года заключали договоры подряда на строительство домов в деревне Килелей Богородского округа. В декабре 2024 года все стройки остановились на этапе фундамента и каркаса.