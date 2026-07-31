Студенты-атомщики из 16 вузов России пройдут практику в Нововоронеже

«Год от года желающих пройти практику на атомной станции становится все больше, а это говорит о популярности “атомных” профессий. Мы знакомим студентов с реальным производством, мотивируем и после обучения лучших ждем на работу. Если в прошлом году на практику мы приняли 220 человек, в этом году — их уже больше 260. Пик традиционно приходится на последнюю неделю июня и первые недели июля. И даже сейчас к нам продолжают поступать письма от вузов с запросами на практику студентов в осенне-зимний период», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.