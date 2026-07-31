Студенты-атомщики из 16 вузов России пройдут практику в Нововоронеже

С начала 2026 года производственную практику на Нововоронежской АЭС прошли 242 студента из ведущих технических вузов страны. До конца года на предприятии побывает еще 21 студент, и суммарное число практикантов составит 263 человека.
«Год от года желающих пройти практику на атомной станции становится все больше, а это говорит о популярности “атомных” профессий. Мы знакомим студентов с реальным производством, мотивируем и после обучения лучших ждем на работу. Если в прошлом году на практику мы приняли 220 человек, в этом году — их уже больше 260. Пик традиционно приходится на последнюю неделю июня и первые недели июля. И даже сейчас к нам продолжают поступать письма от вузов с запросами на практику студентов в осенне-зимний период», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.
Среди практикантов этого года — студенты 16 вузов из разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Томска. Больше всего студентов — из Воронежского государственного университета (ВГУ), Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, где студенты проходят обучение как по программам среднего, так и высшего образования.
Программа производственной практики включает работу с технической документацией под руководством наставника, посещение производственных подразделений, Учебно-тренировочного пункта.
О важности работы с молодыми кадрами упомянул и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:
«Удержание молодых сотрудников — общая задача всей отрасли. Важно не замалчивать проблемы, а решать их вместе, поддерживать друг друга на всех уровнях. У молодежи в этой системе своя роль: со временем она придет на смену нынешним руководителям и специалистам. Главное, чтобы молодые сотрудники не просто приходили в отрасль, а становились сильнее и профессиональнее своих предшественников».
У атомной отрасли амбициозные планы: до 2042 года в России планируется построить 38 энергоблоков. Чтобы реализовать эти задачи, предстоит ежегодно привлекать до 4 000 молодых специалистов и более 200 тысяч рабочих.