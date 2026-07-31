Лантратова проконтролирует оформление выплат участнику СВО

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что возьмет под контроль ситуацию с оформлением единовременных и страховых выплат участнику СВО, который получил тяжелую травму в ходе боевых действий.
Федеральный омбудсмен рассказала, что военнослужащий из Волгоградской области и его семья оказались в непростой ситуации.
«В ходе СВО мужчина получил тяжелую травму и уже более семи месяцев находится на лечении, однако до настоящего времени не может получить положенные единовременные и страховые выплаты», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
По ее словам, сложность возникла из-за того, что военно-врачебная комиссия первоначально указала причиной увечья «общее заболевание», а необходимые документы об обстоятельствах получения травмы своевременно не поступили в госпиталь.
«Направила обращение в Минобороны России с просьбой провести проверку и ускорить оформление документов, необходимых для назначения всех выплат. Совместно с уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым и государственным фондом “Защитники Отечества” взяли ситуацию на контроль», — добавила Лантратова.