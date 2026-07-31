Негде мыться? Общественные бани Красноярска: адреса, цены и проблемы

Валентина Кириллова приехала в Красноярск молодой девушкой по комсомольской путёвке. Работала арматурщицей, вырастила трёх детей. Её трудовой стаж — около 40 лет.
Недавно красноярке исполнилось 87 лет. Теперь одна из главных бытовых проблем пожилой женщины заключается в том, что рядом с её домом негде нормально помыться и попариться.
В гору не походишь.
Раньше женщина посещала баню на улице Кутузова. Она находится на правом берегу, однако, по словам пенсионерки, уже несколько лет работает только в холодное время года. Женское отделение открывают по воскресеньям. В этот день Валентина посещает храм, поэтому просит добавить хотя бы субботу. Сын иногда отвозит мать на машине, но зависеть от его свободного времени женщине неудобно. После парной пожилому человеку тяжело идти до остановки, делать пересадки и возвращаться домой.
«Мне говорят ехать к Речному вокзалу или на Марковского. Но туда надо ещё добраться, а потом после бани идти в гору. В 87 лет это уже очень трудно», — объясняет красноярка.
График и адреса работы общественных бань Красноярска.
На картах Красноярска указаны три филиала сети «Русские бани». Они расположены на улицах Парижской Коммуны, 2, Марковского, 79 и Кутузова, 97. Первые два находятся в центральной части левого берега. Баня на Кутузова остаётся единственным объектом такого формата на правобережье, но сезонный график делает её доступной не круглый год.
Ещё одно общественное отделение есть в «Николаевских банях» на улице Куйбышева, 13. Оно тоже находится на левом берегу. Общий класс там действует по отдельному расписанию. В итоге у жителей правого берега выбор небольшой. Можно ждать открытия бани на Кутузова, ехать через Енисей или обращаться в коммерческий комплекс.
Стоит заметить, что в Красноярске нет муниципальных бань, как например, в Новосибирске или Омске. Их закрыли ещё в девяностых. После этого город стал компенсировать билеты в баню пенсионерам — 50% потраченных средств.
Цены на общественные бани Красноярска в 2026 году.
Согласно опубликованному прайсу сети «Русские бани», три часа в общем отделении на улице Марковского в будний день до 17.00 обойдутся в 750 ₽ Для пенсионеров старше 70 лет в это время установлен тариф 500 ₽ Вечером билет обойдётся в 800 ₽ В выходные и праздники цена составляет от 800 до 900 ₽
Красноярск компенсирует отдельным категориям горожан часть расходов. Материальная помощь составляет 217 ₽ за одно посещение. Получить её могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также некоторые неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, дети и многодетные семьи из неблагоустроенных помещений. Таким считается жильё, где нет ванной комнаты, горячей воды или водопровода. Расходы нужно подтвердить платёжными документами. Помощь не делает посещение бесплатным и положена не каждому пенсионеру. Чеки нужно нести в МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска».
Остаётся и другая проблема. Сначала нужно оплатить билет, сохранить чек и обратиться за компенсацией. Отдельные расходы — автобус, такси или бензин. Если баня находится на другом берегу, льгота уменьшает цену, но не решает вопрос доступности.
Чем отличаются сауны, термы и общественные бани?
Коммерческих саун и банных комплексов на правом берегу значительно больше. Однако большинство из них работают по другой модели. Посетитель арендует отдельный номер на несколько человек и платит за каждый час, даже если приходит один.
Такой вариант удобен для семьи или компании. Обычно внутри есть парная, душ и бассейн, время можно выбрать заранее. Для одинокого пенсионера преимущества превращаются в лишние расходы. Ему не нужен большой зал на шесть или десять человек. Он хочет купить один билет, взять таз, помыться и попариться. Оплачивать целую сауну ради этого невыгодно.
Термальные комплексы предлагают больше возможностей. В них, как правило, есть бассейны, сауны, хаммамы и зоны отдыха. В одном из таких комплексов час стоит 700 ₽, два часа — 1,2 тыс., три часа — 1,5 тыс. руб. Пенсионерам с понедельника по четверг в дневное время предоставляют скидку 20%.
Три часа в термах стоят в три раза дороже льготного билета в общественную баню на Марковского. Взамен человек получает современный комплекс и возможность прийти почти в любой день. Но это услуга для отдыха, а не самый простой способ помыться. В общественной бане купальник обычно не требуется, посетители моются в раздельных мужских и женских отделениях. В термах действуют общие зоны, поэтому нужны купальный костюм, полотенца и сменная обувь.
Старые бани тоже нравятся не всем. Посетители жалуются на тесные раздевалки, очереди, изношенные помещения и рост цен. А постоянные клиенты всё равно возвращаются ради пара, привычной атмосферы и возможности не арендовать отдельный номер.
Тем более в Красноярске есть такие люди, как Валентина Кириллова, которым нужна обычная баня с горячей водой, душем и парной. Желательно, чтобы она работала весь год, имела несколько женских дней и находилась рядом с автобусной остановкой. Пока же ей остаётся мыться с помощью подручных средств на своём участке.
Напомним, ранее корреспондент krsk.aif.ru поделился личным опытом посещения общественных бань.