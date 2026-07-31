Негде мыться? Общественные бани Красноярска: адреса, цены и проблемы

Раньше женщина посещала баню на улице Кутузова. Она находится на правом берегу, однако, по словам пенсионерки, уже несколько лет работает только в холодное время года. Женское отделение открывают по воскресеньям. В этот день Валентина посещает храм, поэтому просит добавить хотя бы субботу. Сын иногда отвозит мать на машине, но зависеть от его свободного времени женщине неудобно. После парной пожилому человеку тяжело идти до остановки, делать пересадки и возвращаться домой.