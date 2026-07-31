Миколог Комиссаров раскрыл, нужно ли отваривать лисички перед жаркой

Сырые лисички не представляют серьёзной опасности для здоровья, но их всё же рекомендуется подвергать термической обработке перед употреблением. При этом лисички не нуждаются в предварительном отваривании. Об этом в беседе с РИАМО заявил миколог Никита Комиссаров, кандидат биологических наук и научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
Комиссаров объяснил, что лисички считаются одними из самых безопасных грибов, поскольку они редко поражаются червями. Это означает, что в них не накапливаются вредные вещества, которые обычно переносят личинки грибных комариков. Однако употребление сырых лисичек не рекомендуется.
Миколог отметил, что хотя сырые лисички и не приведут к отравлению, но их уникальный вкус раскрывается и становится более насыщенным именно при приготовлении. Кроме того, текстура сырых лисичек может быть резиновой, что снижает удовольствие от их употребления. Поэтому лучше всего готовить эти грибы.
Комиссаров также подчеркнул, что лисички отличаются от многих других условно съедобных грибов тем, что их не нужно предварительно отваривать. Достаточно просто помыть их и подвергнуть минимальной термической обработке, например, обжарить. Перед заморозкой лисички также можно просто помыть, нарезать и слегка подсушить или промокнуть полотенцем. Отваривать их перед заморозкой не обязательно, и горький вкус при таком способе заготовки не возникает.