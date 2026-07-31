Миколог Комиссаров раскрыл, нужно ли отваривать лисички перед жаркой

Комиссаров также подчеркнул, что лисички отличаются от многих других условно съедобных грибов тем, что их не нужно предварительно отваривать. Достаточно просто помыть их и подвергнуть минимальной термической обработке, например, обжарить. Перед заморозкой лисички также можно просто помыть, нарезать и слегка подсушить или промокнуть полотенцем. Отваривать их перед заморозкой не обязательно, и горький вкус при таком способе заготовки не возникает.