В «Амедиатеке» вышли все серии сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

Поначалу Паша вызывает исключительно симпатию и сочувствие — не только потому, что при виде его хронического невезения внутри закономерно просыпается солидарность, но и из-за того, как широко в его жизни представлен бытовой расизм. Дело в том, что Паша завис не только между двумя поколениями, но и между двумя национальностями: он вырос в славянской семье, однако его папа, которого он никогда не встречал, — узбек из Ташкента. В связи с этим мало кто видит в «восточном принце», как его называет мама, коренного москвича. Что, как ни удивительно, не наделяет самого Пашу иммунитетом от нетерпимости: оказавшись в полицейском участке, он убеждает дежурную, оглядываясь на других задержанных с похожими чертами лица, что «он — не они». «То, что ты, сам наполовину узбек, говоришь про мигрантов как про людей второго сорта, это вообще отстой», — чуть позднее справедливо укоряет его раздосадованная героиня Горбачевой.