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В здании Росреестра в Ростове произошел пожар

Пожар на 40 квадратах ликвидировали в здании Росреестра в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса, 22, в здании Росреестра произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения — 59 человек личного состава и 21 единица техники.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасателям потребовалось 13 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. В 11:40 пожар был полностью был потушен.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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