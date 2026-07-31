В здании Росреестра в Ростове произошел пожар

В Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса, 22, в здании Росреестра произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения — 59 человек личного состава и 21 единица техники.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасателям потребовалось 13 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. В 11:40 пожар был полностью был потушен.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
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