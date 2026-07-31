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В России кофемашины подешевели на 9%

Средняя стоимость составила 18 810 рублей.

Источник: Клопс.ru

В России средняя стоимость кофемашины в первом полугодии снизилась на 9%, составив 18 810 рублей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает РИА Новости.

«Кофемашины — средневзвешенная цена 18 810 рублей, на 9% ниже уровня прошлого года. Число покупок — выше на 13% в сравнении год к году», — отмечается в публикации.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте кофеварок — их средневзвешенная цена снизилась на 6%, до 3 070 рублей, а покупки в годовом выражении увеличились на 10%.

С начала 2026 года в Калининградскую область завезено 440 тонн кофе из 22 стран мира, это на 40% больше, чем в 2025 году.