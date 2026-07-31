Александр Мусьял из КГАУ избран председателем совета ректоров Курской области

Александр Мусьял родился в 1971 году. Карьеру в КГАУ начал в 2013-м. Позже занимал должности советника при ректорате вуза и проректора по административно-хозяйственной работе. В 2021 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона», в том же году возглавил вуз в статусе исполняющего обязанности ректора. На посту ректора был утвержден в январе 2023 года. Кандидат экономических наук. Почетный работник агропромышленного комплекса РФ.