Ветераны СВО защитили дипломные проекты в рамках программы «Герои. Нижегородская область»

Одним из наиболее успешных проектов стало предложение команды разработчиков единого портала участников СВО. Ребята предложили собрать на одном ресурсе всю информацию о ветеранах — их медицинские, социальные, профессиональные потребности. Представили демоверсию портала. Если его синхронизировать с «Госуслугами», то можно будет быстро и эффективно оказать помощь каждому конкретному человеку. Все понимают, как это будет важно после окончания спецоперации, когда тысячи бойцов вернутся обратно в мирную жизнь.