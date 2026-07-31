Ветераны СВО защитили дипломные проекты в рамках программы «Герои. Нижегородская область»

В Нижегородской области подвели итоги годовой образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции. Проект «Герои. Нижегородская область» был запущен 31 января 2025 года для подготовки и трудоустройства бойцов в систему госуправления. Всего на участие в программе поступило 1613 заявок, из которых отобрали 60 человек для очного обучения, а до финальной защиты проектов дошли 49 участников.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин написал в своём канале в мессенджере MAX: «Защитники Родины успешно защитили дипломные проекты. Целый год участники программы “Герои. Нижегородская область” постигали теорию госуправления, проходили стажировки в ЗакСобрании, правительстве, на предприятиях. Разрабатывали проекты, которые должны повлиять на социальную политику, экономику, образование».
По его словам, вместе с губернатором, министрами правительства и другими кураторами он дал выпускникам итоговую оценку: «Скажу честно: многое раскритиковали. Однако полезных идей было больше, и все они взяты в работу!».
Одним из наиболее успешных проектов стало предложение команды разработчиков единого портала участников СВО. Ребята предложили собрать на одном ресурсе всю информацию о ветеранах — их медицинские, социальные, профессиональные потребности. Представили демоверсию портала. Если его синхронизировать с «Госуслугами», то можно будет быстро и эффективно оказать помощь каждому конкретному человеку. Все понимают, как это будет важно после окончания спецоперации, когда тысячи бойцов вернутся обратно в мирную жизнь.
Высокую оценку получил проект создания системы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий. Речь о посттравматическом стрессовом расстройстве, от которого страдают все, кто был на передовой. Зная проблему изнутри, ребята детально проработали вопрос. В числе предложенных ими мер есть программа обучения на психологов ветеранов СВО, которые смогут помочь боевым товарищам лучше гражданских. Отдельные проекты посвятили переподготовке бойцов для работы педагогами ОБЖ, специалистами туристической отрасли. Развитие экспорта, обращение с отходами, профилактика ДТП и множество других вопросов стали предметом исследований участников программы «Герои».
«Главный вывод: ребята делом доказали свою способность менять страну, работать в системе госуправления! Из их рядов уже вышли глава Думы Нижнего Евгений Чинцов, глава администрации Заволжья Андрей Куприянов. Уверен, этот список эффективных руководителей будет быстро пополняться», — подчеркнул Евгений Люлин.
Программа уже дала результаты: её выпускники заняли руководящие должности в регионе. Полковник Евгений Чинцов, ветеран СВО и участник федеральной программы «Время героев», в 2024 году был избран председателем Думы Нижнего Новгорода. Андрей Куприянов назначен главой администрации города Заволжье.
Программа «Герои. Нижегородская область» стартовала 31 января 2025 года на платформе «Россия — страна возможностей». Участники прошли четыре образовательных модуля, стажировки в органах власти и на предприятиях под руководством наставников. Проект реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области и НИУ — филиала РАНХиГС.