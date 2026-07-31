Лукашенко подарили памятник корове

Президент ранее сказал, что корове нужно поставить памятник.
«Сказано — сделано. Подарок от “Савушкина” займет свое место во Дворце Независимости», — говорится в сообщении.
Скульптура сделана из бронзы.
На церемонии вручения госнаград в ОАО «Савушкин продукт» президент отметил, что в прошлом году Беларусь поставляла сельхозпродукцию в 117 государств, получив свыше 10 миллиардов долларов США выручки (четыре из них — за молоко).
«Переработали и продали более 5,5 миллиона тонн. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить», — обратил внимание глава государства.
По словам президента, основой любого успеха при этом является человек труда.
Президент о памятнике
Глава государства в октябре 2024-го заявил, что корове, которая во все времена считалась кормилицей, нужно поставить памятник. Лукашенко также упомянул, что корова для него — это святое.