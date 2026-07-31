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Лукашенко подарили памятник корове

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусскому лидеру Александру Лукашенко компания «Савушкин продукт» подарила памятник корове, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

Президент ранее сказал, что корове нужно поставить памятник.

«Сказано — сделано. Подарок от “Савушкина” займет свое место во Дворце Независимости», — говорится в сообщении.

Скульптура сделана из бронзы.

На церемонии вручения госнаград в ОАО «Савушкин продукт» президент отметил, что в прошлом году Беларусь поставляла сельхозпродукцию в 117 государств, получив свыше 10 миллиардов долларов США выручки (четыре из них — за молоко).

«Переработали и продали более 5,5 миллиона тонн. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить», — обратил внимание глава государства.

По словам президента, основой любого успеха при этом является человек труда.

Президент о памятнике

Глава государства в октябре 2024-го заявил, что корове, которая во все времена считалась кормилицей, нужно поставить памятник. Лукашенко также упомянул, что корова для него — это святое.

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