В Петербурге обновили участок тепломагистрали на Невском проспекте

Тепломагистраль на участке Невского проспекта между домами № 170 и 147 модернизировали в Санкт-Петербурге. Работы по обновлению инженерно-энергетической инфраструктуры проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Работы провели в ходе ремонта дорожного полотна на участке главной магистрали Санкт-Петербурга — Невского проспекта, чтобы избежать повторного вскрытия проезжей части и дополнительных ограничений движения. Специалисты заменили 40 метров инженерной коммуникации.
Подчеркивается, что в будущем специалисты намерены приступить к комплексному обновлению тепломагистрали. В текущем году начнется проектирование реконструкции участков в границах по улице Исполкомской от улицы Херсонской до Конной, а также от дома № 147 по Невскому проспекту до улицы Тележной. После завершения проектных работ в 2028 году планируется приступить к обновлению, в ходе которого будет заменено 697 метров трубопроводов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.