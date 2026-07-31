В Петербурге обновили участок тепломагистрали на Невском проспекте

Подчеркивается, что в будущем специалисты намерены приступить к комплексному обновлению тепломагистрали. В текущем году начнется проектирование реконструкции участков в границах по улице Исполкомской от улицы Херсонской до Конной, а также от дома № 147 по Невскому проспекту до улицы Тележной. После завершения проектных работ в 2028 году планируется приступить к обновлению, в ходе которого будет заменено 697 метров трубопроводов.