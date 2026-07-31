Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Калькута покинул пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области

Свой опыт на службе он назвал классным.

Источник: Комсомольская правда

Александр Калькута покинул пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Об этом чиновник написал в телеграм-канале Агентства.

Он поблагодарил губернатора и всех коллег на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах.

«Это был классный опыт», — резюмировал Александр Калькута и отметил, что сам он остается «в международной сфере и на связи».

Александр Калькута был назначен главой Агентства в марте 2025 года. С 2023 года и до назначения руководителем Агентства работал заместителем представителя МИД России в Калининграде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше