Александр Калькута покинул пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Об этом чиновник написал в телеграм-канале Агентства.
Он поблагодарил губернатора и всех коллег на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах.
«Это был классный опыт», — резюмировал Александр Калькута и отметил, что сам он остается «в международной сфере и на связи».
Александр Калькута был назначен главой Агентства в марте 2025 года. С 2023 года и до назначения руководителем Агентства работал заместителем представителя МИД России в Калининграде.
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