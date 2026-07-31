В Ермаковском районе золотодобытчик заплатит 6,6 млн за загрязнение реки (видео)

По данным ведомства, предприятие добывало россыпное золото в долине реки. При этом загрязненные стоки из отстойников попадали в Рудную, а затем в реку Оя. Проверка показала превышение вредных веществ в воде. Взвешенных веществ было больше фоновых значений в 20 и 28 раз, железа — в 25 и 46 раз, меди — в 5 раз. Также у компании не было документов на использование водного объекта.