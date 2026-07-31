В Перми археологи нашли могилу известного хлеботорговца, жившего в XIX веке

Семейным бизнесом Иван Малюшкин начал управлять в 1878 году и существенно преумножил капитал отца. Он расширил ассортимент торговли за счет винных и колониальных товаров — чая, кофе и специй. Кроме того, купец был заметной фигурой в общественной жизни губернского центра, а также жертвовал деньги и продукцию своего производства на благотворительные цели.