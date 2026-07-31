В Перми археологи нашли могилу известного хлеботорговца, жившего в XIX веке

В ходе раскопок на Архирейском кладбище в историческом центре Перми археологи обнаружили фрагменты памятника купцу второй гильдии Ивану Герасимовичу Малюшкину.
Как пояснили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, Иван Герасимович — представитель второго поколения купеческой династии, которую основал его отец Герасим Иванович Малюшкин, начавший хлебную и пряничную торговлю в Перми в 1852 году.
Семейным бизнесом Иван Малюшкин начал управлять в 1878 году и существенно преумножил капитал отца. Он расширил ассортимент торговли за счет винных и колониальных товаров — чая, кофе и специй. Кроме того, купец был заметной фигурой в общественной жизни губернского центра, а также жертвовал деньги и продукцию своего производства на благотворительные цели.
Скончался Иван Герасимович в октябре 1899 года в возрасте 43 лет.
Напомним, ранее пермские археологи уже обнаружили на месте раскопок несколько могил известных пермяков. Среди них надгробие в виде мощного ствола с обрубленными ветвями на могиле коллежского советника Космача Епафродита Сергеевича, который, по мнению ученых, при жизни мог занимать видные государственные должности.