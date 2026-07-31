В Мариинске в Кузбассе прошел фестиваль «День сибирского купечества»

Фестиваль «День сибирского купечества» прошел в городском парке им. А. В. Суворова города Мариинска Кемеровской области — Кузбасса, сообщили в региональном министерстве туризма. Повышение привлекательности региона для путешественников отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Событие прошло 10 и 11 июля. Его также посетили участники из Новосибирской, Томской, Омской областей и Красноярского края. Программа включала образовательные и деловые проекты, в том числе форум «Деловые и предприимчивые», конкурс «Купеческое наследие», мастер-классы для юных предпринимателей, молодежный медиаслет «PRO-Медиа». Еще состоялись тематические мероприятия «По следам сибирских казаков» и «Сибирская станица», турнир гиревиков «Битва титанов», в котором также состязались атлеты из Дальневосточного федерального округа.
Главным событием стал променад по улице Ленина с иммерсивными спектаклями, работой салонов, театральных балаганов и уличных музыкантов. Для гостей организовали гастроспектакль, купеческий бал и сеансы немого кино под живую музыку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.