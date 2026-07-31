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В Перми 18-летнего юношу осудили на 8 лет за подготовку теракта

В апреле 2024 года он спланировал поджог трансформаторной подстанции.

18-летнего юношу осудили на 8 лет за подготовку теракта, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Как установили следствие и суд, ещё будучи несовершеннолетним, парень вступил в контакт с представителями запрещённой в России террористической организации, базирующейся на Украине.

Несмотря на знание о её статусе, он добровольно присоединился к группировке, принял на себя обязательства действовать в её интересах и прошёл обучение — осваивал навыки, необходимые для совершения террористических актов.

В апреле 2024 года он спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском окргуе, но довести задуманное до конца не успел — помешали оперативники УФСБ России по Пермскому краю.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Прикамье зарегистрировано 4 555 преступлений с использованием IT-технологий.