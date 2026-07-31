Стал известен календарь «Чайки» на сезон МХЛ

В общей сложности нижегородцам предстоят 54 игры регулярки (до Нового года — 31). С каждой из восьми других команд дивизиона «Золотой» конференции «Восток» будет проведено по четыре матча (по два дома и в гостях), суммарно — 32. С восемью командами дивизиона «Серебряный» этой же конференции запланировано по две встречи, всего — 16. Кроме того, «Чайке» предстоит сыграть шесть поединков с тремя коллективами дивизиона «Золотой» конференции «Запад». Торпедовская молодёжка дважды померяется силами с ярославским «Локо», московским МХК «Спартаком» и столичной же «Красной Армией». Полный календарь опубликован на сайте МХЛ.