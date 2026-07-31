Стал известен календарь «Чайки» на сезон МХЛ

Нижегородская команда Молодёжной хоккейной лиги стартует 7 сентября. В этот день «Чайка» будет принимать казанский «Ирбис», местом проведения сайт МХЛ указал КРК «Нагорный».
Дальше у наших ребят будет испытание тремя выездными матчами. Соперниками станут нижнекамский «Реактор» (15 сентября), «Спутник» из Альметьевска (17-го) и пермский МХК «Молот» (21-го). Четыре следующие игры дружина Алексея Подалинского проведёт дома, и тоже в сентябре: 25-го и 26-го числа — с уфимским «Толпаром», 29-го и 30-го — с магнитогорскими «Стальными Лисами». Первый этап чемпионата завершится 22 марта, именно тогда «Чайка» сойдётся с «Ирбисом» в столице Татарстана.
В общей сложности нижегородцам предстоят 54 игры регулярки (до Нового года — 31). С каждой из восьми других команд дивизиона «Золотой» конференции «Восток» будет проведено по четыре матча (по два дома и в гостях), суммарно — 32. С восемью командами дивизиона «Серебряный» этой же конференции запланировано по две встречи, всего — 16. Кроме того, «Чайке» предстоит сыграть шесть поединков с тремя коллективами дивизиона «Золотой» конференции «Запад». Торпедовская молодёжка дважды померяется силами с ярославским «Локо», московским МХК «Спартаком» и столичной же «Красной Армией». Полный календарь опубликован на сайте МХЛ.
Главное нововведение сезона 2026/2027 — равное количество матчей в регулярном чемпионате у всех 34 команд Молодёжной хоккейной лиги. Каждая проведёт 54 игры: 27 — на своём льду, 27 — на чужом.
Как и прежде, в плей-офф напрямую выйдут пять команд дивизиона «Золотой» каждой конференции. Остальные участники ⅛ финала определятся в раунде плей-ин.