Михаил Мишустин посетил кластер «Квартал труда» в Якутске

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Якутск. Там он осмотрел креативный кластер «Квартал труда» — первый и крупнейший на Дальнем Востоке подобный объект с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития, сообщили в правительстве.
Общая площадь здания превышает 14 тыс. кв. м. Там работают компании, представленные в ключевых креативных индустриях: кинопроизводстве, анимации, разработке видеоигр, медиа, цифровом контенте, моде и дизайне. В кластере оборудована современная медиалаборатория со студиями виртуального продакшена XR и звукозаписывающей.
За время работы «Квартал труда» стал главным креативным хабом региона. С 2023 года проведено более 360 мероприятий, в том числе 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов. Общее число посетителей превысило 500 тыс. человек.
Также во время посещения кластера Михаилу Мишустину презентовали Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ). Вуз развивает направления, связанные с искусственным интеллектом в культуре, а также с цифровыми музеями, 3D-моделированием объектов наследия, VR-/AR-решениями, медиакоммуникациями, ювелирным и этнодизайном, кино, музыкой, театром, декоративно-прикладным искусством и управлением креативными пространствами. Также университет работает с культурой народов Севера, языками, музыкальным и визуальным наследием, фольклором.
АГУИККИ является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети». Благодаря ей вуз привлек высококлассные кадры, обновил образовательные программы. Кроме того, он может тиражировать собственные разработки как внутри страны, так и за ее пределами.
«Очень важно, что в условиях Севера вы сохраняете традиции. Здорово, что также работаете с самыми современными инструментами, чтобы привлечь к своему языку, эпосу и креативным индустриям молодежь. У нас есть соответствующие цифры: доля креативных индустрий в стране на сегодня составляет примерно 4,3% в ВВП. Стоит цель довести ее к 2030 году до 6%. Это очень серьезный рывок. Большая задача», — заявил Михаил Мишустин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.