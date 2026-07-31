Михаил Мишустин посетил кластер «Квартал труда» в Якутске

«Очень важно, что в условиях Севера вы сохраняете традиции. Здорово, что также работаете с самыми современными инструментами, чтобы привлечь к своему языку, эпосу и креативным индустриям молодежь. У нас есть соответствующие цифры: доля креативных индустрий в стране на сегодня составляет примерно 4,3% в ВВП. Стоит цель довести ее к 2030 году до 6%. Это очень серьезный рывок. Большая задача», — заявил Михаил Мишустин.